02.07.2019, 16:21
Губернатор извинился перед жительницей Канска за эмоциональное высказывание
ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс свои извинения жительнице города Канск за эмоциональный диалог, пишет РИА Новости со ссылкой на Наталью, которая и задала резонансный вопрос.
Женщина рассказала, что губернатор пообещал решить вопрос в зоне затопления. Она отметила, что работы уже ведутся, поэтому оснований не доверять словам главы региона нет. Наталья также отметила, что считает инцидент исчерпанным.
Напомним, ранее Усс в ответ на жалобу насчёт подтопления дороги спросил, не хочет ли она «права качнуть». В пресс-службе главы региона отметили, что видеозапись вырвали из контекста.
Женщина рассказала, что губернатор пообещал решить вопрос в зоне затопления. Она отметила, что работы уже ведутся, поэтому оснований не доверять словам главы региона нет. Наталья также отметила, что считает инцидент исчерпанным.
Напомним, ранее Усс в ответ на жалобу насчёт подтопления дороги спросил, не хочет ли она «права качнуть». В пресс-службе главы региона отметили, что видеозапись вырвали из контекста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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