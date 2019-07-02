Женщина рассказала, что губернатор пообещал решить вопрос в зоне затопления. Она отметила, что работы уже ведутся, поэтому оснований не доверять словам главы региона нет. Наталья также отметила, что считает инцидент исчерпанным.Напомним, ранее Усс в ответ на жалобу насчёт подтопления дороги спросил, не хочет ли она «права качнуть». В пресс-службе главы региона отметили, что видеозапись вырвали из контекста.