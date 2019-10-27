ИА «Ореанда-Новости». Алиханов назвал план по «захвату» Калининграда в случае войны «бульварной фантастикой».

Об этом сообщает издание РБК.

Губернатор Калининградской области назвал доклад о возможном вторжении России на территорию стран Прибалтики «бульварной фантастикой». Он отметил, что уже устал отзываться на все нелепые новости, которые приходят со стороны Запада.

Таким образом Алиханов отреагировал на недавнюю публикацию Ричарда Хукера.



Научный сотрудник Джеймстаунского фонда описал возможный сценарий столкновения между силами России и НАТО. Гипотетический конфликт появится, когда Россия «пойдёт с наступлением» на Прибалтику. Тогда НАТО должно начать «ответный» захват Калининграда.

Главная задача сил альянса – нейтрализация ПВО, которые расположены в регионе. Кроме того, там располагается порт, в случае захвата которого, можно лишить России ещё одного выхода к воде.