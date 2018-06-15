ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 июня этого года Россия будет отмечать день медработника. В этой сфере, по последним данным, работает свыше 84,5 тысяч жителей Уральской области. Их всех зарание решил поздравить губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев. В своей речи он выразил признательность всем тем, кто посвятил себя столь благородному делу.

С момента появления на свет, человек пользуется услугами врача, будь то просто проверка анализов или серьезные операции. Со слов политика, врачи оказывают невероятный вклад в работу по продлению человеческой жизни, а также в формирования правил ведения здорового образа жизни.

Медработники свердловской области имеют полное право отпраздновать предстоящий праздник, ведь уровень медицины в этой части России считается одним из самых высоких по стране, не уступая, а то и превышая по качеству зарубежную мед-систему. Среди самых успешных областей можно выделить репродуктивное здоровье, профилактику и раннее выявление онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Как выразился глава области, это в первую очередь заслуга самих работников медучреждений.

Однако губернатор считает, что это не верх предела. В скором времени будет реализована «Пятилетка Развития». С помощью неё будут воплощены в реальность такие вещи как: повышение эффективности профилактики и диагностирования заболеваний, большая доступность медицины для всех нуждающихся, обеспечение доступности первой медицинской помощи, увеличение числа медперсонала и самое главное, улучшение благосостояния работников.

Уже в самом разгаре идёт реформа призванная поддержать врачей среднего и младшего звена. К примеру, в этом году 253 врача уехавших работать в окрестные деревья и сёла суммарно получили миллион долларов. Ещё 500 тысяч будут выделены каждому из 84 местных фельдшеров. Так же каждый год около 800 работников медучреждений приобретают пособие на создание своего хозяйства, а в прошлом году 869 работников получили «подъёмное» финансирование.

Все это сопровождается улучшением технической оснащённости всех областных больниц. Дела в этой сфере настолько хорошо идут, что будут вложены дополнительные средства в разработку местных лекарств, часть которых уже стала применятся.