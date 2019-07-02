ИА «Ореанда-Новости» Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с жителями города Канска, который находится в зоне затопления. Многие из местных жителей отказываются покидать свои дома.

Одна из женщин высказала опасение, что дорога будет размыта, и город окажется в изоляции. Она уточнила, видел ли губернатор, что стало с дорогой, и поинтересовалась, будут ли присланы вертолёты в случае затопления дороги.

На что Усс упрекнул жителей в попытке «качнуть права». При этом он заявил, что в случае, если дорога будет размыта, её восстановят.