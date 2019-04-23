ИА «Ореанда-Новости» Силы генерала Халифы Хафтара собираются начать новое наступление на столицу Ливии Триполи. До этого попытки подконтрольных ему подразделений прорваться к югу от города потерпели неудачу. Представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что вскоре к Триполи прибудут дополнительные войска и при содействии артиллерии удастся ускорить ход кампании.

Возможно, желание ускорить наступление на город объясняется тем, что 5 мая наступит священный для мусульман месяц рамадан: не исключено, что противоборствующие стороны заключат перемирие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе вооружённых столкновений в районе Триполи 254 человека погибли, 1228 ранены, 32 тысячи были вынуждены покинуть свои дома.