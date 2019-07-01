01.07.2019, 12:47
Ханты-Мансийск назвали шахматной столицей России
ИА «Ореанда-Новости». Осенью этого года в Ханты-Мансийске пройдёт Кубок мира по шахматам, а через год тут же организуют всемирную шахматную олимпиаду. Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск неофициальной шахматной столицей РФ. В этом регионе существует, по словам мужчины, отличная академия, а руководство внимательно относится ко всем шахматистам.
Ранее глава федерации шахмат в России Аркадий Дворкович подтвердил в одном из своих интервью, что к Кубку мира по шахматам в РФ относятся ответственно, поэтому он пройдёт без каких-либо накладок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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