ИА «Ореанда-Новости». Осенью этого года в Ханты-Мансийске пройдёт Кубок мира по шахматам, а через год тут же организуют всемирную шахматную олимпиаду. Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск неофициальной шахматной столицей РФ. В этом регионе существует, по словам мужчины, отличная академия, а руководство внимательно относится ко всем шахматистам.

Ранее глава федерации шахмат в России Аркадий Дворкович подтвердил в одном из своих интервью, что к Кубку мира по шахматам в РФ относятся ответственно, поэтому он пройдёт без каких-либо накладок.



