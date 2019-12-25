На каждый неудобный вопрос о деятельности подразделений Росгвардии необходимо давать гражданам России прямые ответы. Это будет способствовать повышению авторитета Росгвардии. Об этом сказал РИА Новости Александр Хинтштейн, работающий на должности зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.Хинштейн заявил о необходимости проведения максимально открытой информационной политики. По его словам, представителям СМИ и обществу необходимо рассказывать о том, что всё-таки делает ведомство. Он сказал, что на неудобные ответы необходимо давать больше прямых ответов.Хинштейн ранее два года работал на должности директора Росгвардии.