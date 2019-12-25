25.12.2019, 13:48
Хинштейн рассказал о том, что нужно сделать, чтобы повысить рейтинг Росгвардии
ИА «Ореанда-Новости». На каждый неудобный вопрос о деятельности подразделений Росгвардии необходимо давать гражданам России прямые ответы. Это будет способствовать повышению авторитета Росгвардии. Об этом сказал РИА Новости Александр Хинтштейн, работающий на должности зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Хинштейн заявил о необходимости проведения максимально открытой информационной политики. По его словам, представителям СМИ и обществу необходимо рассказывать о том, что всё-таки делает ведомство. Он сказал, что на неудобные ответы необходимо давать больше прямых ответов.
По его словам, россиянам нужно больше рассказывать людям о том, как сотрудники Росгвардии ежедневно спасают чьи-то жизни. Кроме того, он отметил, что "либеральной средой" всегда будет критически восприниматься Росгвардия, так как на ней осуществляется проецирование негатива по отношению к власти.
Хинштейн ранее два года работал на должности директора Росгвардии.
Хинштейн заявил о необходимости проведения максимально открытой информационной политики. По его словам, представителям СМИ и обществу необходимо рассказывать о том, что всё-таки делает ведомство. Он сказал, что на неудобные ответы необходимо давать больше прямых ответов.
По его словам, россиянам нужно больше рассказывать людям о том, как сотрудники Росгвардии ежедневно спасают чьи-то жизни. Кроме того, он отметил, что "либеральной средой" всегда будет критически восприниматься Росгвардия, так как на ней осуществляется проецирование негатива по отношению к власти.
Хинштейн ранее два года работал на должности директора Росгвардии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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