ИА «Ореанда-Новости»На каждый неудобный вопрос о деятельности подразделений Росгвардии необходимо давать гражданам России прямые ответы. Это будет способствовать повышению авторитета Росгвардии. Об этом сказал РИА Новости Александр Хинтштейн, работающий на должности зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. 

Хинштейн заявил о необходимости проведения максимально открытой информационной политики. По его словам, представителям СМИ и обществу необходимо рассказывать о том, что всё-таки делает ведомство. Он сказал, что на неудобные ответы необходимо давать больше прямых ответов. 

По его словам, россиянам нужно больше рассказывать людям о том, как сотрудники Росгвардии ежедневно спасают чьи-то жизни. Кроме того, он отметил, что "либеральной средой" всегда будет критически восприниматься Росгвардия, так как на ней осуществляется проецирование негатива по отношению к власти

Хинштейн ранее два года работал на должности директора Росгвардии.