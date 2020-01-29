29.01.2020, 11:54
Хинштейн высказался о предложении предоставить силовикам доступ к данным россиян
ИА «Ореанда-Новости». Возглавляющим в Госдуме комитет по информполитике Александром Хинштейном было поддержано предложение о том, чтобы разрешить уполномоченным сотрудникам онлайн-доступ к данным о гражданах РФ. Такую идею озвучил накануне руководитель Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.
В своем комментарии к инициативе Шадаева Хинштейн отметил, что о доступе любого сотрудника к ресурсам, которые его интересуют, речи идти не может. Депутат заявил о необходимости проработки вопроса прав россиян.
Александр Хинштейн заявил, что прежде, чем эта система будет запущена, необходимо подумать о том, как сделать так, чтобы не были нарушены конституционные права россиян.
Российский законодатель считает, что максимально возможный доступ к данным граждан должен быть у представителей служб, которые занимаются борьбой с терроризмом.
В своем комментарии к инициативе Шадаева Хинштейн отметил, что о доступе любого сотрудника к ресурсам, которые его интересуют, речи идти не может. Депутат заявил о необходимости проработки вопроса прав россиян.
Александр Хинштейн заявил, что прежде, чем эта система будет запущена, необходимо подумать о том, как сделать так, чтобы не были нарушены конституционные права россиян.
Российский законодатель считает, что максимально возможный доступ к данным граждан должен быть у представителей служб, которые занимаются борьбой с терроризмом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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