Такую идею озвучил накануне руководитель Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.Александр Хинштейн заявил, что прежде, чем эта система будет запущена, необходимо подумать о том, как сделать так, чтобы не были нарушены конституционные права россиян.Российский законодатель считает, что максимально возможный доступ к данным граждан должен быть у представителей служб, которые занимаются борьбой с терроризмом.