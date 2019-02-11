Ведомство заблокировало страницу ещё в декабре. Поводом послужило то, что сайт, по мнению Роскомнадзора, был так называемым «зеркалом» страницы mbk.media, который, в свою очередь, был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Об этом рассказал «Ведомостям» адвокат Ходорковского Сергей Бадамшин. При этом в картотеке суда дело ещё не числится.. Истец указал, что контент, который был на заблокированной странице, никак не дублирует и копирует запрещённый сайт. Ходорковский подчеркнул, что на сайте mbk.news публикуют информационные материалы, и он никак не смешивается с запрещённой страницей.. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что в России он был заблокирован по закону об информации – в нём указано, что необходимо ограничивать доступ к материалам организаций, которых в стране объявили нежелательными. При этом, как пишут «Ведомости со ссылкой на свой источник, в правоохранительных органах рассказали, что сайт запретили из-за аффилированности с нежелательной организацией.Ресурс «МБХ медиа» открыли в декабре 2017 года после того, как заблокировали страницу организации «Открытая Россия». Её включили в список нежелательных.Ранее правозащитники из организации «Агора» представили доклад, который показал, что в прошлом году в России было зафиксировано более 600 тысяч случаев ограничения свободы интернета. За год этот показатель стал больше в 5,7 раз. При этом, как рассказали юристы, основная часть ограничений связана именно с блокировками ресурсов – 488 609 случаев.