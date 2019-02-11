11.02.2019, 15:57
Ходорковский подал в суд на Роскомнадзор из-за блокировки сайта
ИА «Ореанда-Новости». Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский подал иск в Таганский районный суд столицы из-за блокировки ресурса mbk.news.
Ведомство заблокировало страницу ещё в декабре. Поводом послужило то, что сайт, по мнению Роскомнадзора, был так называемым «зеркалом» страницы mbk.media, который, в свою очередь, был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Об этом рассказал «Ведомостям» адвокат Ходорковского Сергей Бадамшин. При этом в картотеке суда дело ещё не числится.
Ходорковский в своём заявлении назвал ограничение доступа к сайту незаконным и необоснованным. Истец указал, что контент, который был на заблокированной странице, никак не дублирует и копирует запрещённый сайт. Ходорковский подчеркнул, что на сайте mbk.news публикуют информационные материалы, и он никак не смешивается с запрещённой страницей.
Генпрокуратура запретила сайт «МБХ медиа» прошлой зимой. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что в России он был заблокирован по закону об информации – в нём указано, что необходимо ограничивать доступ к материалам организаций, которых в стране объявили нежелательными. При этом, как пишут «Ведомости со ссылкой на свой источник, в правоохранительных органах рассказали, что сайт запретили из-за аффилированности с нежелательной организацией.
Ресурс «МБХ медиа» открыли в декабре 2017 года после того, как заблокировали страницу организации «Открытая Россия». Её включили в список нежелательных. Ходорковский также обращался в суд с требованием разблокировать страницу, однако минувшим летом ему было отказано.
Ранее правозащитники из организации «Агора» представили доклад, который показал, что в прошлом году в России было зафиксировано более 600 тысяч случаев ограничения свободы интернета. За год этот показатель стал больше в 5,7 раз. При этом, как рассказали юристы, основная часть ограничений связана именно с блокировками ресурсов – 488 609 случаев.
Ведомство заблокировало страницу ещё в декабре. Поводом послужило то, что сайт, по мнению Роскомнадзора, был так называемым «зеркалом» страницы mbk.media, который, в свою очередь, был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Об этом рассказал «Ведомостям» адвокат Ходорковского Сергей Бадамшин. При этом в картотеке суда дело ещё не числится.
Ходорковский в своём заявлении назвал ограничение доступа к сайту незаконным и необоснованным. Истец указал, что контент, который был на заблокированной странице, никак не дублирует и копирует запрещённый сайт. Ходорковский подчеркнул, что на сайте mbk.news публикуют информационные материалы, и он никак не смешивается с запрещённой страницей.
Генпрокуратура запретила сайт «МБХ медиа» прошлой зимой. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что в России он был заблокирован по закону об информации – в нём указано, что необходимо ограничивать доступ к материалам организаций, которых в стране объявили нежелательными. При этом, как пишут «Ведомости со ссылкой на свой источник, в правоохранительных органах рассказали, что сайт запретили из-за аффилированности с нежелательной организацией.
Ресурс «МБХ медиа» открыли в декабре 2017 года после того, как заблокировали страницу организации «Открытая Россия». Её включили в список нежелательных. Ходорковский также обращался в суд с требованием разблокировать страницу, однако минувшим летом ему было отказано.
Ранее правозащитники из организации «Агора» представили доклад, который показал, что в прошлом году в России было зафиксировано более 600 тысяч случаев ограничения свободы интернета. За год этот показатель стал больше в 5,7 раз. При этом, как рассказали юристы, основная часть ограничений связана именно с блокировками ресурсов – 488 609 случаев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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