ИА «Ореанда-Новости» Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет начато не ранее 2020 года. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма в сквере, сейчас власти отказались от этой идеи. Бидонько отметил, что ранее храм планировали построить к 2023 году, именно в этот год будет отмечаться 300-летие Екатеринбурга, при этом сейчас главной задачей не является возведение храма к определённому сроку. По словам вице-губернатора, для него важнее качество работ, а не сроки строительства. Также он подчеркнул, что наиболее сложная часть возведения храма – его роспись.