ИА «Ореанда-Новости» Американские власти выдали китайской компании Huawei временную лицензию на 90 дней, которая даёт возможность частично возобновить деятельность на территории США. В соответствии с разрешением Huawei получает возможность поддерживать существующие сети и производить обновление программ. Действие лицензии также распространяется на 68 подконтрольных Huawei компаний.

Специалистами отмечается, что получение китайской компанией временной лицензии выгодно для операторов мобильной связи и интернет-провайдеров, которые применяют произведённое ей оборудование.

Huawei была внесена в «чёрный список» министерства торговли США 16 мая. Попавшие в перечень предприятия администрация Белого дома считает причастными к деятельности, подрывающей национальную безопасность.