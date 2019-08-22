ИА «Ореанда-Новости». Почти половина граждан (49%) поддерживают идеи о четырехдневной рабочей неделе, показал опрос портала Superjob, результаты которого приводит «Интерфакс».



Отмечается, что ещё треть россиян (31%) не видит необходимости в уменьшении числа рабочих дней. Кроме того, каждый пятый не определился, какая рабочая неделя удобнее.



Респонденты также отметили, что в случае появлении дополнительного выходного, они будут проводить его с семьёй. Однако почти каждый пятый гражданин отметил, что будет искать дополнительную работу. Ещё 15% респондентов посвятят день самообразованию и изучению иностранных языков, и по 2% сограждан будут заниматься своим здоровьем или читать книги.