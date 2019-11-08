ИА «Ореанда-Новости». Народного артиста России Игоря Верника увезли в больницу прямо с репетиции спектакля в МХТ им. Чехова, пишет «МК».



Сообщается, что актёр почувствовал сильные боли и онемение ноги. Он сам попросил вызвать к нему медиков. Приехавшие врачи осмотрели Верника и решили его госпитализировать.



Как сообщает телеканал «5-tv», приехавшая бригада врачей около часа оказывала актёру помощь. Им он жаловался на острые боли в области поясницы.