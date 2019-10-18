Отмечается, что в эти минуты Маск начал своё выступление.Ранее организатора краснодарского бизнес-форума разместили в Калифорнии билборд и надписью «Kak tebe takoe?» и QR-кодом сайта, созданного персонально для Маска. Тот отреагировал на такое приглашение и решил принять участие в мероприятии по видео.