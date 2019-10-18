18.10.2019, 22:44
Илон Маск выступил на бизнес-форуме в Краснодаре по видеосвязи
ИА «Ореанда-Новости». Основатель аэрокосмической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вышел в эфир на краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым!», пишет РИА Новости.
Отмечается, что в эти минуты Маск начал своё выступление.
Ранее организатора краснодарского бизнес-форума разместили в Калифорнии билборд и надписью «Kak tebe takoe?» и QR-кодом сайта, созданного персонально для Маска. Тот отреагировал на такое приглашение и решил принять участие в мероприятии по видео.
Отмечается, что в эти минуты Маск начал своё выступление.
Ранее организатора краснодарского бизнес-форума разместили в Калифорнии билборд и надписью «Kak tebe takoe?» и QR-кодом сайта, созданного персонально для Маска. Тот отреагировал на такое приглашение и решил принять участие в мероприятии по видео.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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