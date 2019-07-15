ИА «Ореанда-Новости». Оппозиционера, главу Красносельского округа Москвы Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму – избирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата.



Об этом сам Яшин написал в своём Facebook. Политик рассказал, что основанием для отказа послужило превышение брака в подписных листах. Яшин отметил, что избирком проигнорировал все его аргументы.



В частности, там не стали рассматривать письменные заявления людей, которые подтверждали свои подписи. Политик отметил, что представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что не оснований не верить экспертам.



Яшин подчеркнул, что его штаб сейчас готовит апелляцию на это решение.