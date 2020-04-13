13.04.2020, 20:36
Иммунитет против коронавируса нашли пока только у 7% московских медиков
ИА «Ореанда-Новости». Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в столице уже провели первые анализы на антитела к коронавирусу, пишет «Интерфакс».
Первым делом анализы проводили медработникам. Оказалось, что иммунитет к этому заболеванию есть только у семи процентов медперсонала.
Ранее сообщалось, что в России коронавирусом заражены более 18 тысяч человек. Больше всего больных зафиксировано в Москве и области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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