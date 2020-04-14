ИА «Ореанда-Новости». Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров заявил, что распространение коронавируса в столице замедлится к 20-м числам апреля, пишут «Известия».



По словам специалиста, такой вариант возможен, если инфекция будет следовать «разумным законам эпидемиологии».



Ранее в РАН заявили, что Россия пока не достигла пика эпидемии коронавируса. Там спрогнозировали, что в итоге только в Москве количество заболевших может превысить 20-25 тысяч человек.