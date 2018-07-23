ИА «Ореанда-Новости». Адвокат Ирина Бирюкова, которая передала сотрудникам российских средств массовой информации видео избиения заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова, покинула страну.



По словам Бирюковой, она уехала за пределы России после того, как видеоролик был размещён в Сети. Адвокат обратилась за помощью в правоохранительные органы Российской Федерации, чтобы ей и её семье была обеспечена государственная защита.



По словам Ирины Бирюковой, от некоторых из фигурантов видео стали поступать угрозы в её адрес. Правозащитным фондом “Общественный вердикт” угрозы злоумышленников были оценены как “более, чем реальные”.



По словам Бирюковой, она уехала за пределы России после того, как видеоролик был размещён в Сети. Адвокат обратилась за помощью в правоохранительные органы Российской Федерации, чтобы ей и её семье была обеспечена государственная защита.

Прежде чем покинуть страну Ирина Бирюкова написала заявление в Федеральную службу исполнения наказаний с требованием отстранить от работы всех, кто участвовал в избиении заключённого.



Сегодня, 23 июля, появилась информация о том, что 6 сотрудников ярославской колонии №1 взяли под арест, а вчера стало известно, что 17 человек, работающие в учреждении, были уволены.





Адвокатом обратилась Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации с просьбой о проведении проверки следственных органов Ярославской области и Заволжского следственного отдела Ярославля, так как местными органами многократно были вынесены незаконные отказы относительно возбуждения уголовного дела по поводу пыток в Исправительном учреждении №1. Также по словам ярославских правоохранительных органов утверждали, что “физическая сила к заключённому применялась обоснованно”. Пострадавшим многократно подавались жалобы и заявления, но местные органы не находили никаких правонарушений. По мнению представителей правозащитного фонда “Общественный вердикт”, отказы ярославских органов наказывать виновников имеют “коррупционные причины”.





Ирина Бирюкова обратилась с просьбой к Следственному комитету России передать дело об избиении в Москву. Она утверждает, что между заместителем ярославского прокурора по надзору за исполнением законодательства в исправительных учреждениях и заместителем начальника колонии Игитом Михайловым существует родственная связь.





Напомним, Следственным комитетом России ведётся расследование уголовного дела о пытках в колонии №1, расположенной на территории Ярославля. Видео была записано на видеорегистратор в июне прошлого года.