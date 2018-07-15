ИА «Ореанда-Новости». Обитательница жилища в Москве на улице Бакунинская позвонила полицейским. По её словам, перед её окном на простыне повис незнакомый молодой человек, по-русски он не говорит.

Правозащитникам поступил звонок от женщины, проживающей на московской улице Бакунинская. Она сообщила, что в её окно стучится молодой человек, который спустился к ней на простыне из окна этажом выше.



Она также дополнила, что по-русски незнакомец не изъясняется, он говорит по-английски. Мужчина встал на уличный карниз, держась при этом за простынь, которая тянулась из окна, находящегося одним этажом выше. Он начал стучаться и, когда хозяйка квартиры заметила его, стал активно жестикулировать и пытаться сказать ей что-то на английском языке.



Женщина поняла, что он просит впустить её в свою квартиру, так как его заперли в помещении этажом выше, где он провёл двенадцать часов. Он просил впустить его через окно и дать выйти через дверь,



но москвичка отказалась приглашать его к себе. Более того, она сообщила, что вызовет полицию. После слов о полиции неизвестный молодой человек спрыгнул на козырёк магазина, потом слез с него и пошёл в сторону ближайшей станции метро.

Правоохранительные органы смогли выяснить, что в квартире этажом выше живут футбольные болельщики, приехавшие в Москву, чтобы посетить чемпионат мира. Все они - уроженцы разных стран, но познакомились на Никольской улице, когда вместе распивали алкогольные напитки, в частности, водку. Они сходили на несколько матчей мундиаля, а затем решили продать оставшиеся билеты. На вырученные с продажи деньги трое молодых людей решили продолжить развлекаться в Москве. Прямо перед происшествием любители футбола слишком много употребили спиртных напитков, из-за чего один из них заснул прямо на улице. Его товарищи решили не бросать приятеля, а отвезти его в съёмную квартиру на Бакунинской улице. Там иностранные друзья положили мужчину спать, а сами поехали продолжать веселье в клубе. Когда оставшийся один в квартире болельщик проснулся, он испугался того, что его заперли, и попытался выбраться из квартиры через окно.