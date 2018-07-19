



ИА «Ореанда-Новости» . На последнем совещании Владимира Путина с членами Правительства были подведены итоги проведенного в России чемпионата мира по футболу, открывшиеся благодаря этому событию возможности и текущая ситуация в регионах России.

Первая тема, которую обсудили президент с представителями министерств, касалась итогов проведения мундиаля-2018. Прежде всего Владимир Путин поблагодарил всех причастных к организации этого масштабного события. Президент озвучил статистику, согласно которой, на матчах чемпионата мира по футболу побывало более 3 миллионов человек.



806 тысяч иностранцев смогли приехать в Россию благодаря упрощённому визовому режиму на период проведения чемпионата. Больше всего болельщиков приехало из США, Бразилии и Германии. Всего в России побывало 3 миллиона иностранных болельщиков.



Владимир Путин отметил, что организация чемпионата мира по футболу в России стала толчком для изменения сложившего мнения о стране. Все иностранные гости отмечали открытость и гостеприимство России, а также высокую технологическую оснащенность страны.



Чтобы продлить это впечатление, президент России предложил оставить в силе действие «паспорта участника». До 2018 года все иностранцы, имеющие удостоверяющий документ Fan ID, смогут спокойно посетить Россию в качестве туристов.





Заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец предложила использовать технологию Fan ID во время проведения в России всех масштабных мероприятий.



Например, в 2019 году такую форму безвизового режима можно запустить во время проведения в России Универсиады, международного конкурса имени Петра Чайковского.





Также министры отметили, что организация футбольного чемпионата FIFA положительно отразилась на развитии инфраструктуры страны. Было создано 269 новых объектов, которые будут продолжать свою работу и по завершению этого грандиозного события.





Владимир Колокольцев, глава Министерства внутренних дел России, отметил, что мундиаль-2018 показал насколько эффективно может развиваться взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с иностранными коллегами.



Своевременный обмен информацией позволил запретить въезд в Россию 3 тысячам правонарушителям из других стран.





После подведения итогов чемпионата мира по футболу Владимир Путин обратился к министрам с просьбой доложить, как обстоят текущие дела в стране.



Глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев представил президенту цифры статистики ущерба, который нанесла стихия в разных регионах России с начала лета 2018 года.



В Забайкальском крае стихийное бедствие таких масштабов наблюдалось только в 1991 году.



Только с начала июля в этом году от наводнения пострадали жители 30 населённых пунктов. Режим чрезвычайной ситуации введён в лесных массивах Якутского региона. Сейчас там действует 276 очагов пожаров.





На вопрос, почему финансирование на ликвидацию стихийных бедствий в регионах так и не было получено, отвечал глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, обращение глав региона не соответствовало режиму чрезвычайной ситуации. Президент критично отнёсся к такому формальному подходу министра и попросил министерства не затягивать с решением насущных проблем.