ИА "Ореанда-Новости" Российский институт опеки и попечительства нуждается в кардинальных переменах. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребёнка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова.

Причиной такого заявления стал недавно случившийся инцидент в Ярославской области, когда в приёмной многодетной семье был обнаружен пятилетний ребёнок, привязанный к батарее. Представителю опеки объяснили, что это сделали старшие дети исключительно в воспитательных целях. Это событие, произошедшее в селе Юрьевском Мышкинского района Ярославской области, наглядно показало, насколько несовершенна система опекунства в нашей стране, пояснила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, с её стороны были сделаны шаги по реформированию этой системы. Предложения касаемо органов опеки были представлены в Министерство просвещения Российской Федерации. Однако, каких-либо эффективных сдвигов в этом вопросе не произошло, несмотря на созданную при ведомстве рабочую группу, заявила Анна Кузнецова.

Основным моментом реформирования института опеки и попечительства омбудсмен видит в установлении жёсткого контроля над приёмными семьями. Особое внимание следует уделять какими методами проводится воспитательная работа в таких семьях. Семьи с тремя и более приёмными детьми требуют большей помощи и поддержки со стороны государственных органов. Анна Кузнецова считает, что в противном случае, если поддержки не будет, усыновление такого количества детей в рамках одной приёмной семьи просто недопустимо.

Стоит отметить, что по вышеуказанному инциденту возбуждено уголовное дело. Пострадавший ребёнок доставлен в медицинское учреждение, а остальные дети в социально-реабилитационный центр.