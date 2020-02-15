ИА «Ореанда-Новости» . Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому инвалиды III группы смогут пользоваться бесплатной парковкой наравне с инвалидами I и II групп. Данное требование вступит в силу 1 июля.

Бесплатная парковка будет доступна для инвалидов, если они имеют ограничения по самостоятельному передвижению, а также для россиян, получивших до июля опознавательный знак «инвалид». Данный знак для пользующихся правом бесплатной парковки можно получить в федеральном учреждении медицинских и социальных экспертиз.

Следует отметить, что сведения об автомобиле граждан, которые будут пользоваться данным правом, будут внесены в федеральный реестр инвалидов.