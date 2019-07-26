ИА «Ореанда-Новости» Телеканал Fox News сообщил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности. Источники из числа официальных лиц США проинформировали, что запуск был произведён в ночь на 25 июля. Ракета «Шахаб-3» была запущена в южной части Ирана, пролетела около 960 километров на север и упала в пустыне недалеко от столицы страны.

«Хотя ракета… не представляла угрозы судоходству или базам США, по оценкам разведки, эти испытания являются частью усилий Ирана по улучшению дальности и точности пусков», – сообщила в социальной сети обозреватель Fox News Барбара Стар.

Официальный Тегеран не сообщил об испытаниях.