



Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 21 февраля. Данным Указом были назначены новые звания ещё 60 сотрудникам Росгвардии, МВД России, ФССП, ФСИН и Следственного комитета.Стоит отметить, что до вчерашнего дня Ирина Волк носила звание полковника.