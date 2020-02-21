ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель МВД России Ирина Волк была повышена до звания генерал-майор Указом Президента России от 20.02.2020 № 143.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 21 февраля. Данным Указом были назначены новые звания ещё 60 сотрудникам Росгвардии, МВД России, ФССП, ФСИН и Следственного комитета.

Стоит отметить, что до вчерашнего дня Ирина Волк носила звание полковника. На прошлой неделе пресс-служба ведомства сообщила, что человек, находящийся на должности помощника главы Министерства внутренних дел России, должен носить генеральское звание.