При этом ещё 40% опрошенных заявили, что не испытывают эмоций, когда узнают об очередном задержании. Ещё около 14% рассказали, что их такие новости раздражают. Глава "Левада-центра" Лев Гудков рассказал, что о положительных эмоциях в основном рассказали пожилые и малообразованные люди.Отмечается также, что интерес к подобным новостям у граждан снижается. Например, за арестом сенатора от КЧР Рауфа Арашукова следили всего 17% россиян. Граждане также говорят о том, что аресты не являются следствием борьбы с коррупцией.