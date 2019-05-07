07.05.2019, 10:49
Исследование: треть россиян довольны арестами коррупционеров
ИА «Ореанда-Новости». Удовлетворение от арестов чиновников, которые попались на взятках, испытывает треть граждан, показал опрос "Левада-центра", пишут "Ведомости".
При этом ещё 40% опрошенных заявили, что не испытывают эмоций, когда узнают об очередном задержании. Ещё около 14% рассказали, что их такие новости раздражают. Глава "Левада-центра" Лев Гудков рассказал, что о положительных эмоциях в основном рассказали пожилые и малообразованные люди.
Отмечается также, что интерес к подобным новостям у граждан снижается. Например, за арестом сенатора от КЧР Рауфа Арашукова следили всего 17% россиян. Граждане также говорят о том, что аресты не являются следствием борьбы с коррупцией.
При этом ещё 40% опрошенных заявили, что не испытывают эмоций, когда узнают об очередном задержании. Ещё около 14% рассказали, что их такие новости раздражают. Глава "Левада-центра" Лев Гудков рассказал, что о положительных эмоциях в основном рассказали пожилые и малообразованные люди.
Отмечается также, что интерес к подобным новостям у граждан снижается. Например, за арестом сенатора от КЧР Рауфа Арашукова следили всего 17% россиян. Граждане также говорят о том, что аресты не являются следствием борьбы с коррупцией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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