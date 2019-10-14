ИА "Ореанда-Новости". Эксперты рассказали, какие профессии для подработки популярны среди прекрасного пола.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что больше половины российского населения задумывается о дополнительной подработке. Мужчины предпочитают профессии вроде водителя или мастера по ремонту. Женщины же заинтересованы в подработке бухгалтером, репетитором, клинером или няней.

Исследование провёл портал «Леди Mail.ru». По его данным у 17% опрошенных уже есть подработка. Больше половины еще не подрабатывают, но планируют найти дополнительный источник. Большинство женщин отметили, что исходя из собственных умений, могут подработать бухгалтером (26%), клинером (18%), няней (16%) и репетитором (15%).

В проведённом опросе участвовали почти 12 тысяч человек.