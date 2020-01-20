20.01.2020, 09:29
Источник проинформировал о покупке Сербией у РФ комплексов ПВО "Панцирь-С1"
ИА «Ореанда-Новости». Источником, работающим в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), заявлено РИА Новости о заключении РФ и Сербией контракта на поставку Белграду одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1". Он сообщает также о начале реализации поставок данных комплексов.
Одна батарея состоит из шести комплексов "Панцирь-С1".
Источником заявлено, что контракт на поставку одной батареи был подписан в прошлом году. По его словам, реализация контракта должна завершиться в этом году.
На учениях "Славянский щит", проходивших в конце октября 2019 года, президентом Сербии Александром Вучичем было заявлено о намерении приобрести комплексы "Панцирь-С". Но тогда он говорил лишь об одном комплексе. Также Вучичем было на учениях сказано о желании Сербии приобрести комплекс С-400.
Одна батарея состоит из шести комплексов "Панцирь-С1".
Источником заявлено, что контракт на поставку одной батареи был подписан в прошлом году. По его словам, реализация контракта должна завершиться в этом году.
На учениях "Славянский щит", проходивших в конце октября 2019 года, президентом Сербии Александром Вучичем было заявлено о намерении приобрести комплексы "Панцирь-С". Но тогда он говорил лишь об одном комплексе. Также Вучичем было на учениях сказано о желании Сербии приобрести комплекс С-400.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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