. Он сообщает также о начале реализации поставок данных комплексов.Одна батарея состоит из шести комплексов "Панцирь-С1".Источником заявлено, что. По его словам, реализация контракта должна завершиться в этом году.На учениях "Славянский щит", проходивших в конце октября 2019 года, президентом Сербии Александром Вучичем было заявлено о намерении приобрести комплексы "Панцирь-С". Но тогда он говорил лишь об одном комплексе. Также Вучичем было на учениях сказано о желании Сербии приобрести комплекс С-400.