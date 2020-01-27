ИА «Ореанда-Новости». Источником из близкого окружения Сергея Соловьева было заявлено РИА Новости, что он пока что находится в лечебном учреждении, однако у него хорошее настроение и нормальное самочувствие. 

Накануне появились в СМИ сообщения о госпитализации режиссёра Сергея Соловьева, однако в них не было представлено никаких подробностей. 

Источник сообщает, что у Сергея Соловьёва всё нормально, он поправляется. По его словам, лечение идёт согласно предписанию докторов. 

Татьяна Друбич, бывшая супруга Сергея Соловьёва, также заявила, что у российского режисс1ра сейчас хорошее самочувствие. 