27.01.2020, 12:53
Источник проинформировал о состоянии здоровья деятеля кино Соловьева
ИА «Ореанда-Новости». Источником из близкого окружения Сергея Соловьева было заявлено РИА Новости, что он пока что находится в лечебном учреждении, однако у него хорошее настроение и нормальное самочувствие.
Накануне появились в СМИ сообщения о госпитализации режиссёра Сергея Соловьева, однако в них не было представлено никаких подробностей.
Источник сообщает, что у Сергея Соловьёва всё нормально, он поправляется. По его словам, лечение идёт согласно предписанию докторов.
Татьяна Друбич, бывшая супруга Сергея Соловьёва, также заявила, что у российского режисс1ра сейчас хорошее самочувствие.
Накануне появились в СМИ сообщения о госпитализации режиссёра Сергея Соловьева, однако в них не было представлено никаких подробностей.
Источник сообщает, что у Сергея Соловьёва всё нормально, он поправляется. По его словам, лечение идёт согласно предписанию докторов.
Татьяна Друбич, бывшая супруга Сергея Соловьёва, также заявила, что у российского режисс1ра сейчас хорошее самочувствие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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