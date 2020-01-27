Накануне появились в СМИ сообщения о госпитализации режиссёра Сергея Соловьева, однако в них не было представлено никаких подробностей.Татьяна Друбич, бывшая супруга Сергея Соловьёва, также заявила, что у российского режисс1ра сейчас хорошее самочувствие.