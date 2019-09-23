Речь идёт о Дне окончания Великого стояния на реке Угре.

Данное историческое событие произошло 11 ноября 1480 года. Кандидат исторических наук, директор Калужского объединенного музея-заповедника, автор научных работ по истории калужского края, а также эксперт по культурным ценностям министерства культуры Российской Федерации Виталий Бессонов в одном из интервью телевизионному каналу «Ника ТВ» рассказал о важности этого дня в российской истории. День окончания Великого стояния на реке Угре является своеобразной отправной точкой для дальнейшего развития Московского государства. По мнению историка, это стало началом формирования этого государства. Важность этой памятной даты заключается в том, что в настоящее время Российское государство является преемником той государственности, которая установилась после 11 ноября 1480 года. Виталий Бессонов считает, что расставить нужные акценты поможет установление этой даты памятным днём. В случае, если этот праздник будет отмечаться всем государством, люди перестанут путать татар, пришедших с Ахматом, с татарами, которые в настоящее время живут на территории Татарстана.

Стоит отметить, что идею признать дату 11 ноября 1480 года памятной датой уже признали в министерстве культуры Российской Федерации, в ряде крупных государственных университетов и общественных и политических организаций. За установление Дня окончания Великого стояния на реке Угре высказались и думские комитеты и фракции политических партий. В целом, в настоящий момент свыше двух третей российских регионов поддержали эту инициативу.