Об этом сообщило издательство «Фонтанка» на ссылкой на результаты экспертизы.В медицинском заключении, выданном исследовательским центром психиатрии и наркологии имени Сербского, указано, что Олег Соколов не страдает никакими психическими расстройствами или слабоумием. Он является полностью вменяемым.Специалисты отметили, что во время убийства историк, скорее всего, просто вышел из себя, но он полностью осознавал тяжесть преступления и отдавал себе во всем отчёт.