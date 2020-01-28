28.01.2020, 16:02
Историка Соколова признали вменяемым
ИА «Ореанда-Новости». Историка Соколова, убившего свою студентку, признали вменяемым. Об этом сообщило издательство «Фонтанка» на ссылкой на результаты экспертизы.
В медицинском заключении, выданном исследовательским центром психиатрии и наркологии имени Сербского, указано, что Олег Соколов не страдает никакими психическими расстройствами или слабоумием. Он является полностью вменяемым.
Специалисты отметили, что во время убийства историк, скорее всего, просто вышел из себя, но он полностью осознавал тяжесть преступления и отдавал себе во всем отчёт.
Адвокат Соколова намерен требовать проведение дополнительной или повторной экспертизы в отношении обвиняемого, так как сомневается в полученных результатах.
В медицинском заключении, выданном исследовательским центром психиатрии и наркологии имени Сербского, указано, что Олег Соколов не страдает никакими психическими расстройствами или слабоумием. Он является полностью вменяемым.
Специалисты отметили, что во время убийства историк, скорее всего, просто вышел из себя, но он полностью осознавал тяжесть преступления и отдавал себе во всем отчёт.
Адвокат Соколова намерен требовать проведение дополнительной или повторной экспертизы в отношении обвиняемого, так как сомневается в полученных результатах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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