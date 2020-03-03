ИА «Ореанда-Новости». СКР предъявил окончательное обвинение историку Олегу Соколову, который застрелил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко, пишет «Интерфакс».



Соколова обвинили по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Адвокат историка отметил, что Соколов по-прежнему признаёт свою вину и раскаивается.



Адвокат также отметил, что будет просить суд о рассмотрении дела в закрытом режиме.



Петербургский историк Соколов обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки СПбГУ Ещенко. По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября 2019 года из мелкокалиберного обреза, после чего историк расчленил её тело и частично успел утопить в реке Мойке.