11.12.2019, 17:15
Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении
ИА «Ореанда-Новости». Журналист Иван Голунов подал в ФСБ заявление с просьбой зарегистрировать сообщение о преступлении в отношении его, пишет «Интерфакс».
Голунов рассказал, что был в ФСБ вместе с адвокатом. Он хочет, чтобы было зарегистрировано сообщение о преступлении - фальсификации доказательств и применении насилия.
В документе сказано, что ранее СКР направил журналисту ответ, в котором было сказано, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Голунова совершено преступление, нет.
Голунов рассказал, что был в ФСБ вместе с адвокатом. Он хочет, чтобы было зарегистрировано сообщение о преступлении - фальсификации доказательств и применении насилия.
В документе сказано, что ранее СКР направил журналисту ответ, в котором было сказано, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Голунова совершено преступление, нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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