Голунов рассказал, что был в ФСБ вместе с адвокатом. Он хочет, чтобы было зарегистрировано сообщение о преступлении - фальсификации доказательств и применении насилия.В документе сказано, что ранее СКР направил журналисту ответ, в котором было сказано, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Голунова совершено преступление, нет.