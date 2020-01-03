03.01.2020, 20:16
Из Москвы-реки вытащили мужчину
ИА «Ореанда-Новости». Инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 января. Ориентировочно в 03-20 дежурные спасатели вытащили из реки тело мужчины 25 лет. Сейчас он находится в реанимации. Мужчина получил серьёзные травмы.
По данным пресс-службы МЧС, 25-летний россиянин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он облокотился на парапет, расположенный на Большом Каменном мосте, и упал в реку. Работники спасательной службы вытащили его из Москвы-реки на катере и доставили на ближайшую пристань. Оттуда россиянина забрали на машине скорой помощи и госпитализировали в столичную больницу.
Стоит отметить, что вчера утром спасатели достали из воды труп ещё одного мужчины в районе Раушской набережной.
По данным пресс-службы МЧС, 25-летний россиянин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он облокотился на парапет, расположенный на Большом Каменном мосте, и упал в реку. Работники спасательной службы вытащили его из Москвы-реки на катере и доставили на ближайшую пристань. Оттуда россиянина забрали на машине скорой помощи и госпитализировали в столичную больницу.
Стоит отметить, что вчера утром спасатели достали из воды труп ещё одного мужчины в районе Раушской набережной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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