ИА «Ореанда-Новости». Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшего дома в подмосковном Орехово-Зуево, пишет «МК».



Сообщается, что один из пострадавших сразу ушёл к себе домой, двух оказали помощь врачей, а трое попали в реанимацию.



Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали четыре человека, трое из них в тяжёлом состоянии. Один человек погиб.