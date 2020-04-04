04.04.2020, 16:28
Из-под завалов на месте взрыва газа в Подмосковье достали 6 человек
ИА «Ореанда-Новости». Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшего дома в подмосковном Орехово-Зуево, пишет «МК».
Сообщается, что один из пострадавших сразу ушёл к себе домой, двух оказали помощь врачей, а трое попали в реанимацию.
Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали четыре человека, трое из них в тяжёлом состоянии. Один человек погиб.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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