По словам заместителя министра Министерства иностранных дел Михаила Богданова,В данный момент ведётся работа по проверке безопасности всех египетских аэропортов. Сейчас российские делегации посещают поочередно аэропорты и проводят осмотры помещений и прилежащей местности.



