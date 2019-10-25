25.10.2019, 00:18
Из России возобновятся чартерные рейсы в Египет
ИА «Ореанда-Новости». Между Россией и Египтом решается вопрос о возобновлении чартерных рейсов, сообщает издательство «Вести.RU».
По словам заместителя министра Министерства иностранных дел Михаила Богданова, в ближайшее время будет решён вопрос о возобновлении чартерных рейсов из России в Египет. В данный момент ведётся работа по проверке безопасности всех египетских аэропортов. Сейчас российские делегации посещают поочередно аэропорты и проводят осмотры помещений и прилежащей местности.
В конце 2015 года по решению Президента России были прекращены перелёты в Египет в связи с крушением самолёта на территории Синайского полуострова.
По словам заместителя министра Министерства иностранных дел Михаила Богданова, в ближайшее время будет решён вопрос о возобновлении чартерных рейсов из России в Египет. В данный момент ведётся работа по проверке безопасности всех египетских аэропортов. Сейчас российские делегации посещают поочередно аэропорты и проводят осмотры помещений и прилежащей местности.
В конце 2015 года по решению Президента России были прекращены перелёты в Египет в связи с крушением самолёта на территории Синайского полуострова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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