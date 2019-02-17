ИА «Ореанда-Новости» В Госдуму были направлены предложения от православных общественников по исключению абортов из системы ОМС (обязательного медицинского страхования). Пакет был направлен вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому, возглавляющему рабочую группу для обсуждения инициатив РПЦ, таких как удаление абортов из ОМС, запрет рекламы табака и алкоголя и др. Об этом рассказал РИА Новости иеромонах Димитрий (Першин) один из инициаторов предложения.

Предполагается, что аборты будут выводиться из системы ОМС поэтапно. Изначально предложение убрать аборты, совершаемые по желанию женщины, из системы поступило от патриарха Кирилла, реализовать задуманное можно в два этапа. Для начала необходимо вывести аборты из системы страхования в поле субсидий правительства.

Субсидирование предлагается регламентировать в случаях, если женщину изнасиловали, она несовершеннолетняя или же её уровень доходов крайне низкий.

Накануне в эфире телеканала «Россия 24» инициативу поддержал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), он заявил, что церковь намерена приложить все возможные усилия, чтобы сохранить жизнь нерождённым детям. Он утверждает, что, по мнению церкви, каждый человек имеет право на рождение. Иларион заявил, что необходимо не допускать аборты всеми возможными способами. По словам митрополита, аборт – узаконенное убийство, и церковь считает, что аборты, совершённые на средства налогоплательщиков, «неправильны и уродливы».

В РПЦ неоднократно заявляли, что аборты необходимо перестать спонсировать из Фонда ОМС, представители церкви уверены, что это единственный верный шаг.

Ранее сообщалось, что российским общественным движением «За жизнь!» было собрано 1 миллион подписей людей, поддержавших петицию о запрете прерывания беременности в России, эту петицию подписал также патриарх Кирилл осенью 2016 года.