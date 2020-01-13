13.01.2020, 13:58
Из собачьей будки в Стерлитамаке были украдены деньги
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские Башкирии занимаются расследованием дела о похищении из собачьей будки более миллиона рублей. О краже сообщил полиции бизнесмен из Стерлитамака.
По информации источника РИА Новости, сотрудники полиции приняли заявление от бизнесмена, проживающего в Стерлитамака, о краже денег, находившихся в будке для собаки.
В сообщении говорится, что предприниматель спрятал более миллиона рублей в собачьей будке. Во время новогодних праздников деньги из будки пропали. Узнав о пропаже, бизнесмен обратился в полицию.
По информации источника РИА Новости, сотрудники полиции приняли заявление от бизнесмена, проживающего в Стерлитамака, о краже денег, находившихся в будке для собаки.
В сообщении говорится, что предприниматель спрятал более миллиона рублей в собачьей будке. Во время новогодних праздников деньги из будки пропали. Узнав о пропаже, бизнесмен обратился в полицию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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