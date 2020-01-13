По информации источника РИА Новости, сотрудники полиции приняли заявление от бизнесмена, проживающего в Стерлитамака, о краже денег, находившихся в будке для собаки.В сообщении говорится, что предприниматель спрятал более миллиона рублей в собачьей будке. Во время новогодних праздников деньги из будки пропали. Узнав о пропаже, бизнесмен обратился в полицию.