ИА «Ореанда-Новости» В Подмосковье обнаружены пауки, чей укус может стать смертельным. Пауки каракурты могли появиться в нетипичном для них регионе из-за аномальной жары. По информации СМИ, известно о двух пострадавших.

Каракурты относятся к ядовитому роду чёрных вдов. В их яде содержится нейротоксин, попадание которого в кровь может привести к смерти. При укусе каракурта необходимо незамедлительно обратиться в больницу. Нейтрализовать действие яда можно специальными сыворотками или комбинацией препаратов. Каракурты обитают в России на побережье Чёрного и Азовского морей.