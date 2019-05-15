Пожилой мужчина узнал, что у него уже нет квартиры в день, когда в счетах на оплату коммунальных услуг стояли инициалы другого человека. Москвич проживал в квартире, которую передал в дар своему сыну. Жертва аферистов связался с ним, уточнив не совершал ли тот каких-либо действий с его квартирой. Получив отрицательный ответ, мужчина отправился в близлежащий многофункциональный центр, чтобы прояснить случившуюся ситуацию. Сотрудники центра сообщили мужчине, что его квартира была продана в октябре прошлого года, и теперь у неё новый собственник.Об этом свидетельствуют данные Росреестра. Но москвич утверждает, что никогда не получал электронную подпись.В настоящий момент жертва мошенников обратился в правоохранительные органы, написал заявление. По этому делу ведётся следствие.С введением в государственный документооборот электронных подписей, которые имеют такую же юридическую силу как и "живые", написанные собственной рукой владельца, количество преступлений подобного рода возросло. Московский пенсионер оказался не первым. При совершении какой-либо сделки личного присутствия человека не требуется. Однако тот факт, что при наличии электронной подписи требуются лишь паспортные данные владельца, значительно расширяет поле деятельности для аферистов. Юристы рекомендуют в таком случае незамедлительно обратиться в полицию. Оспорить незаконно совершённую сделку и отстоять свои права вполне реально.