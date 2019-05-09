ИА «Ореанда-Новости» Конфликт на парковке в Ярославле закончился потасовкой, в результате которой серьёзно пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает местное издание КП Ярославль.

Отмечается, что на парковочном пространстве около ТЦ «Фараон» женщина толкнула пенсионерку, из-за чего та упала и разбила голову. По словам очевидцев, конфликт произошёл из-за того, что якобы женщине и её мужи мешали выехать с парковки пожилые люди. Также сказано, что пенсионерка после падения не смогла самостоятельно подняться из-за серьёзной травмы головы. Местные жители надеются, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.