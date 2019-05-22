22.05.2019, 19:21
Из-за неправильного питания в Кемеровской области погиб младенец
ИА «Ореанда-Новости» Жительница Кемеровской области была оштрафована судом за причинение смерти по неосторожности своему 44-месячному ребёнку.
29-летняя мать вместо специальной смеси, предназначенной для детей кормила младенца разведёнными в воде сухими сливками. Спустя некоторое время новорождённый был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия, однако медики не смогли спасти его.
Как установила судмедэкспертиза, у ребёнка образовалась полиорганная недостаточность, которая возникла из-за недостатка питательных веществ, что привело к отёку мозга.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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