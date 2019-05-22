ИА «Ореанда-Новости» Жительница Кемеровской области была оштрафована судом за причинение смерти по неосторожности своему 44-месячному ребёнку.

29-летняя мать вместо специальной смеси, предназначенной для детей кормила младенца разведёнными в воде сухими сливками. Спустя некоторое время новорождённый был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия, однако медики не смогли спасти его.

Как установила судмедэкспертиза, у ребёнка образовалась полиорганная недостаточность, которая возникла из-за недостатка питательных веществ, что привело к отёку мозга.