ИА «Ореанда-Новости» . После разлива почти 2,5 тысяч тонн мазута в населённом пункте Приморского края введён режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.

По словам губернатора края, на ликвидацию последствий разлива мазута в Находке уйдёт несколько суток. Режим чрезвычайной ситуации ввели, чтобы обеспечить специалистам возможность направить резервные средства на ликвидацию разлива. Кожемяко отметил, что в первую очередь необходимо будет собрать нефтяной продукт со льда на озере Солёное, чтобы ресурс не загрязнил воду.

Специалисты уже смогли собрать около 300 кубических метров мазутного вещества. Над устранением последствий ЧС работают 144 человека и 35 единиц спецтехники. Напомним, что разлив мазута в Находке произошёл из-за нарушения герметичности ёмкости с ресурсом.