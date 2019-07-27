27.07.2019, 18:03
Из-за сибирских пожаров Татарстан окутала дымовая мгла
ИА «Ореанда-Новости». Дым от лесных пожаров в Сибири дошёл до Татарстана – над регионом образовалась дымовая мгла, пишет «Интерфакс».
Смог наблюдается в Набережных Челнах и Нижнекамске. Очевидцы утверждают, что дым есть и над Казанью. Улучшение обстановки синоптики прогнозируют не раньше 28 июля, когда северо-западный и северный ветра помогут очистить воздушный бассейн Татарстана.
Дым идёт от природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае - в общей сложности там сейчас горит около миллиона гектаров леса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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