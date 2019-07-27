ИА «Ореанда-Новости». Дым от лесных пожаров в Сибири дошёл до Татарстана – над регионом образовалась дымовая мгла, пишет «Интерфакс».



Смог наблюдается в Набережных Челнах и Нижнекамске. Очевидцы утверждают, что дым есть и над Казанью. Улучшение обстановки синоптики прогнозируют не раньше 28 июля, когда северо-западный и северный ветра помогут очистить воздушный бассейн Татарстана.



Дым идёт от природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае - в общей сложности там сейчас горит около миллиона гектаров леса.