ИА «Ореанда-Новости» Телеканал Al Hadath сообщил, что израильская авиация предприняла ракетные атаки на высоты Телль-эль-Харра в провинции Дераа на юге Сирии, где расположены позиции шиитских бойцов из поддерживаемых Ираном подразделений, которые воюют на стороне сирийских военных. Удары были нанесены также по лагерям проиранских войск, находящимся в районах Набаа-эс-Сахр и Телль-Ахмар в соседней провинции Эль-Кунейтра.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило об атаке израильских военных на район Телль-эль-Харра в южной провинции Дераа. «В результате израильской агрессии причинён только материальный ущерб», – сказано в сообщении. Других подробностей не приведено.