ИА «Ореанда-Новости». На юге Израиля включились сирены, предупреждая местных жителей о возможной атаке с территории палестинского анклава. В армейской пресс-службе страны сообщили, что в связи с этим израильская авиация провела атаку двух ракетных установок палестинских боевиков в северной части сектора Газа.

В военном ведомстве Израили сообщили, что авиаудары были нанесены на фоне сигналов тревоги, звучащих в приграничных районах страны – посёлках Шаар ха-Негев, Сдот Негев, Хоф-Ашкелон а также городе Сдероте, где проживает 25 тысяч человек. По данным израильских СМИ во время ответной атаки были задействованы ПРО "Железный купол" для перехвата реактивных снарядов из сектора Газа.