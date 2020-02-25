ИА «Ореанда-Новости». «Известия» сообщили об изменениях в правилах выдачи кредитов, которые произойдут в ближайшее время.

Крупные банки России готовы к полному переходу на электронную форму, сообщает газета «Известия», ссылаясь на кредитные организации. Отмечается, что в скором времени произойдёт полный отказ от бумажной документации.

Своё намерение отказаться от бумажных документов подтвердили многие крупные банки России, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие кредитные организации. В организациях уточнили, что при желании клиент может выбрать бумажную форму договора, однако приоритет будет отдаваться электронному аналогу.

Данное нововведение должно ускорить обслуживание клиентов, исключив трату времени на печать, ожидание визы контролёра и другие формальности. Однако эксперты предупреждают, что эти изменения могут привести к тому, что клиенты могут невнимательно читать условия договора.