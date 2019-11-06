ИА «Ореанда-Новости». Известный кемеровский адвокат Сергей Учитель доставлен в больницу после покушения на него, пишет «МК».



Сообщается, что правозащитник получил огнестрельное ранение в центре города около часа назад. В СКР рассказали, что на юриста напали в тот момент, когда он выходил из коллегии адвокатов. Пуля попала в грудную клетку.



Нападавший уже задержан, возбуждено уголовное дело.

