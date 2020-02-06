ИА «Ореанда-Новости». Французский модельер Жан-Поль Готье рассказал российскому историку моды Александру Васильеву, почему он считает русских мужчин недостаточно привлекательными, пишет РИА Новости.



Модельер пояснил, что, по его мнению, мужчины в России слишком «мачистые». А женщины стараются понравиться. Готье добавил, что в России очень много красивых манекенщиц, а вот привлекательных их коллег мужского пола крайне мало.



Готье отметил, что в мире две страны «создают красавиц» - Россия и Бразилия.