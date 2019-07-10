ИА «Ореанда-Новости» . В Нижневартовске. Об этом сам пострадавший рассказал журналистам.

По словам мужчины, он пришёл в организацию, чтобы узнать подробнее об их деятельности, и обратился в «паспортную службу» за так называемой справкой гражданина СССР. Когда выяснилось, что для получения документа мужчине необходимо предоставить свои данные и заплатить пошлину в размере 300 рублей, тот стал возмущаться и требовать объяснений.

В ответ на это активисты закрыли его в кабинете и отказались выпускать, вызволять его пришлось знакомым, оставшимся за дверью, при помощи сотрудников полиции. В организации случившееся комментировать отказались.

Напомним, ранее сообщалось об обысках, проведенных сотрудниками военной контрразведки ФСБ в квартире самопровозглашенного президента СССР Сергея Тараскина. Обыски были проведены и в квартире соратника Тараскина Александра Соловьева, основанием стало возбужденное ранее уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности, по которому оба мужчины проходят свидетелями.

Сергей Тараскин — зубной врач из Зеленограда, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента СССР, поскольку тот, по его мнению, юридически не прекратил существование. При этом, должность президента была свободна более 18 лет, и «никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал». Сергей Тараскин имеет сторонников, считающих Российскую Федерацию незаконным образованием, не имеющим своей территории.