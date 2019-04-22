ИА «Ореанда-Новости» В поликлинике №7 города Воронеж пациентка скончалась после укола антибиотика. Инцидент произошёл 20 апреля. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

45-летняя женщина пришла в поликлинику, где её осмотрел дежурный врач. Врач назначил ей антибиотики для лечения. Перед тем, как сделать пациентке инъекцию, в процедурном кабинете её сделали внутрикожную пробу, которая оказалась отрицательной. После женщине ввели препарат внутримышечно.



Спустя несколько минут пациентке резко стало плохо, её пытались спасти врачи поликлиники и прибывшая бригада скорой помощи, отмечается, что медики приняли все необходимые меры оказания противошоковой терапии, однако женщину спасти не удалось.

По предварительным данным у женщины возникла аллергическая реакция на лекарство, препарат отправлен на экспертизу.